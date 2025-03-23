Провокационные граффити репера Апачева возмутили жителей Суджи

Рэпер Аким Апачев посетил город Суджа, который недавно освободили российские войска. На стенах городских домов музыкант оставил провокационные граффити. Однако местные жители не оценили поступок репера и намерены обратиться с заявлениями в Следственный комитет.

Видео с граффити Апачева было опубликовано в одном из Telegram-каналов. На стенах были нанесены надписи, обращенные к армии одной из недружественных стран. После публикации ролика местные жители удивились, как музыкант смог попасть в город и зачем он раскрасил их дома.

Суджане попытались выяснить мотивы поступка Апачева, однако вместо внятных объяснений музыкант начал требовать от возмущенных граждан назвать их адреса, предложил встретиться в торговом центре Курска, а затем перешел к грубостям и оскорблениям в комментариях под видео.

В чате жителей Суджи была размещена подробная инструкция о том, как правильно оформить и подать заявление в Следственный комитет РФ, чтобы инициировать проверку действий Апачева со стороны правоохранительных органов.