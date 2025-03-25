Эксперт Башков заявил, что разбор ошибок действует на сотрудников лучше штрафов

Эксперт Роскачества, управляющий по консалтингу Beyond Taylor Александр Башков заявил, что регулярный разбор ошибок улучшает работу сотрудников эффективнее, чем штрафы, поскольку такие меры негативно влияют на моральный климат в коллективе.

По его словам, в этом случае сотрудники перестают бояться ошибаться и начинают активнее брать на себя ответственность.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что штрафы создают атмосферу недоверия в команде, так как сотрудники могут воспринимать обвинения как несправедливые, что ухудшает моральный климат. Вместо штрафов эксперт рекомендует системный разбор ошибок по принципу «черного ящика», применяемому в авиации: когда происшествие анализируют не для наказания пилота, а для выявления причин и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Такой подход, по его мнению, позволяет команде не бояться ошибок и ответственности за результат.

Башков также указал, что из-за штрафов сотрудники не чувствуют себя ценными и чаще увольняются в поисках более комфортных условий труда. Он подчеркнул, что этот вид наказания не решает корень проблем, а лишь имитирует управленческую деятельность.

Эксперт привел пример компании, где активно применяли штрафы, что привело к высокой текучести кадров. Уходили не только наказанные сотрудники, но и те, кто видел эту систему и понимал, что рано или поздно столкнется с тем же. Руководство объясняло штрафы как меру за невыполнение обязанностей, не углубляясь в причины происходящего. В результате сотрудники боялись отступать от инструкций, что замедляло выполнение заказов и в конечном итоге ухудшало качество обслуживания клиентов.