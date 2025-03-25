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Эксперт Башков заявил, что разбор ошибок действует на сотрудников лучше штрафов

Виктория Марущенко
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Фото: Baltphoto

Эксперт Роскачества, управляющий по консалтингу Beyond Taylor Александр Башков заявил, что регулярный разбор ошибок улучшает работу сотрудников эффективнее, чем штрафы, поскольку такие меры негативно влияют на моральный климат в коллективе.

По его словам, в этом случае сотрудники перестают бояться ошибаться и начинают активнее брать на себя ответственность.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что штрафы создают атмосферу недоверия в команде, так как сотрудники могут воспринимать обвинения как несправедливые, что ухудшает моральный климат. Вместо штрафов эксперт рекомендует системный разбор ошибок по принципу «черного ящика», применяемому в авиации: когда происшествие анализируют не для наказания пилота, а для выявления причин и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Такой подход, по его мнению, позволяет команде не бояться ошибок и ответственности за результат.

Башков также указал, что из-за штрафов сотрудники не чувствуют себя ценными и чаще увольняются в поисках более комфортных условий труда. Он подчеркнул, что этот вид наказания не решает корень проблем, а лишь имитирует управленческую деятельность.

Эксперт привел пример компании, где активно применяли штрафы, что привело к высокой текучести кадров. Уходили не только наказанные сотрудники, но и те, кто видел эту систему и понимал, что рано или поздно столкнется с тем же. Руководство объясняло штрафы как меру за невыполнение обязанностей, не углубляясь в причины происходящего. В результате сотрудники боялись отступать от инструкций, что замедляло выполнение заказов и в конечном итоге ухудшало качество обслуживания клиентов.

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