В Петербурге спасли 28 рыбаков из-за промоины на Финском заливе

В Санкт-Петербурге 28 рыбаков оказались в опасности из-за образовавшейся промоины на льду Финского залива в районе Балтийского бульвара. Они были эвакуированы.

Группа рыбаков, находившаяся примерно в 500 метрах от берега, оказалась отрезанной от суши и не имела возможности самостоятельно вернуться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ситуация потребовала немедленного вмешательства спасательных служб.

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга оперативно отреагировала на сообщение о происшествии. С помощью катера на воздушной подушке все 28 рыбаков были эвакуированы на берег. Спасательная операция прошла успешно, никто не пострадал.

Спасатели повторно обращаются ко всем гражданам, проживающим в Санкт-Петербурге, с настоятельной просьбой воздержаться от выхода на весенний лед из-за высокой опасности провалиться в воду.