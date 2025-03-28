В результате пожара на улице Первомайской госпитализирован мужчина

При пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадал мужчина. Его пришлось госпитализировать.

Сообщение о возгорании на пульт спасателям поступило 28 марта около 6 вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия.

По приезду выяснилось, что горел одноэтажный частный дом размером 6 на 5 метров на улице Первомайская. Также огонь охватил соседнюю хозяйственную пристройку размером 2 на 4 метра. Пожар охватил всю площадь обоих строений.

В начале седьмого вечера огонь был потушен. В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в одну из больниц города.

Ликвидацией пожара занимались 3 специализированные машины МЧС и 12 человек личного состава.