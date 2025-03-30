Две категории россиян получат прибавку к пенсии с первых чисел апреля

Начиная с 1 апреля пенсии увеличатся для двух категорий россиян. Прибавка составит до 38%, а некоторые граждане смогут получить перерасчет уже в мае.

В первую группу входят получатели социальных пенсий, у которых нет достаточного стажа для получения страховой пенсии. Их выплаты проиндексируют на 14,75%. В итоге средний размер пенсий достигнет 15 тысяч рублей, увеличившись почти на 2 тысячи рублей. Об этом рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, вторая категория — пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет. За счет дополнительной фиксированной выплаты в размере 8,9 тысячи рублей и компенсационной надбавки в размере 1,3 тысячи рублей их пенсия в апреле составит 49,2 тысячи рублей, что на 38% больше, чем в декабре прошлого года.

Экономист также отметил, что работники гражданской авиации и угольной промышленности до 31 марта могут подать заявление в Социальный фонд, если обнаружат ошибки в расчете своих специальных доплат. Выплаты будут пересчитаны и увеличены с 1 мая.