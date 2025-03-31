Петербуржец перевел 6,4 млн рублей фальшивому сотруднику Центробанка

Пожилой мужчина из Калининского района Санкт-Петербурга попался на уловку мошенников. Злоумышленник смог выманить у пенсионера 6,4 миллиона рублей.

Днем 30 марта в отдел полиции обратился 61-летний мужчина с проспекта Науки. По словам пенсионера, начиная с конца января по 3 марта ему на телефон поступали звонки от неизвестного.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник представился сотрудником Центрального Банка. Под предлогом сохранения сбережений мужчина убедил заявителя перевести деньги на «безопасный счет».

После разговора пенсионер перевел аферисту 6,4 миллиона рублей.

В связи с произошедшим полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».