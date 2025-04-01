Ученые нашли способ сделать кислую почву более плодородной

Найден способ сделать кислую почву более плодородной.

Исследование, опубликованное в журнале Nature и проведенное в Эфиопии с декабря 2023 года по май 2024 года, оценило эффективность биоугля из отходов бойни (жуйная масса) и бумаги для улучшения свойств кислой почвы.

Низкое плодородие почвы, кислотность и заболачивание негативно влияют на эфиопское сельское хозяйство, поэтому поиск экологически чистых и экономичных альтернатив химическим удобрениям является актуальной задачей.

В эксперименте использовались смеси биоугля и кислой почвы в соотношении 1:2 (биоуголь получали при медленном пиролизе при 167 градусах). Сравнивались образцы с биоуглем из жвачной массы, бумаги и их композитом, а также контрольная группа. После 68-дневной инкубации анализировались показатели pH, органического углерода, общего азота и катионной обменной емкости.

Результаты показали, что биоуголь из жвачной массы наиболее эффективно повышает pH (на 4.43 единицы), содержание органического углерода (на 6.22 единицы) и, предположительно, другие показатели. Биоуголь из бумаги также улучшил свойства почвы, но в меньшей степени (изменение pH на 2.43 единицы, органического углерода на 2.31 единицы). Композитный биоуголь показал промежуточные результаты (увеличение органического углерода на 4.95 и азота на 3.12 единицы).

Исследование продемонстрировало потенциал использования биоугля из отходов бойни для повышения плодородия кислой почвы, предлагая экологически чистое и экономически выгодное решение для улучшения сельскохозяйственного производства в Эфиопии.