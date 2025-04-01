Угловой дом на набережной Фонтанки получил статус ОКН

Угловой дом, расположенный на пересечении набережной Фонтанки, 163 с Прядильным переулком, 12, в Санкт-Петербурге получил статус регионального памятника.

Возведенный на рубеже XVIII-XIX веков по проекту архитектора Андрея Михайлова, первоначально двухэтажный классицистический дом, в первой половине XIX века принадлежал коллежской асессорше Мусиной-Пушкиной, которая сдавала его помещения внаем, сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (КГИОП).

В 1857 году купец Северов поручил архитектору Николаю Сычеву надстроить третий этаж и пристройку, сохранив при этом классицистический стиль фасада. Сычев завершил формирование застройки участка, создав замкнутый двор. Современный скромный декор фасада, выполненный в стиле эклектики, отсылает к архитектуре предшественника.

В настоящее время здание пустует. В 2024 году КГИОП утвердил проект ремонта и адаптации помещений для современного использования, а в январе 2025 года — проект реставрации фасадов.