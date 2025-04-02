Телеведущей Тодоренко не удалось вновь выиграть суд о защите чести

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла кассационную апелляцию по иску к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и СМИ.

Второй кассационный суд оставил жалобу телеведущей без удовлетворения, пишет РИА Новости. Иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации Тодоренко в связи с интервью Мишиной, в котором та рассказывала о сотрудничестве с Тодоренко над детской книгой.

Конфликт возник из-за неоплаченной работы Мишиной над книгой «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Мишина утверждала, что Тодоренко одобрила первую главу, но затем отказалась от дальнейшего сотрудничества, не объяснив причин, не оплатив двухлетнюю работу и не подписав договор, хотя и совершала действия, подтверждающие согласие на сотрудничество. Писательница подала иск о взыскании гонорара за авторский заказ, заключенный устно.

Тодоренко, в свою очередь, подала встречный иск, оспаривая заключение договора из-за отсутствия согласованных существенных условий. В результате суд отказал обеим сторонам в удовлетворении исковых требований.