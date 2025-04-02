В Петербурге анонсировали новый «ТранспортФест»

В Санкт-Петербурге с 22 по 24 мая пройдет VI Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест».

Он откроется 22 мая Конкурсом профессионального мастерства водителей автобусов, пишет вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. В нем примут участие лучшие водители из России и других стран.

На следующий день, 23 мая, состоится выставка инновационного транспорта. Ведущие производители представят свои новейшие разработки в области городского пассажирского транспорта.

Кульминацией фестиваля станет грандиозный парад ретро-техники 24 мая. Уникальная коллекция исторических автобусов продемонстрирует историю развития пассажирских перевозок. Завершит фестиваль гала-концерт на Манежной площади.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга добавили, что ежегодно фестиваль собирает под своими знаменами любителей инноваций и ценителей уникальных автобусов. В рамках мероприятия проходят тематические выставки, показательные выступления профессиональных водителей, деловые встречи и концерты с участием известных артистов.

Напомним, что в прошлом году посетителями фестиваля стали 120 тысяч человек. На мероприятие люди ехали из 35 регионов России, а также из 6 зарубежных государств. Оно состоялось в мае 2024 года. Тогда председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев поддержал участников соревнования по профессиональному мастерству среди водителей автобусов в рамках транспортного фестиваля.