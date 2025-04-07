В России может появиться омбудсмен по защите животных

В России предложили создать институт уполномоченного по защите животных. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство.

В беседе с изданием «360.ru» первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев рассказал, что новый институт будет следить за исполнением законов о животных, которые сейчас часто остаются лишь на бумаге.

Как пояснил политик, создание такого института поставит точку в вопросе, кто отвечает за бездомных собак. По словам Гусева, сейчас все перекладывают ответственность, а проблема не решается.

Эксперт констатировал, что россияне исчерпали терпение из-за нерешенной проблемы бездомных животных: регулярные укусы прохожих, переполненные приюты и вопиющие случаи насилия над животными вызывают общественный резонанс. Политик подчеркнул, что уполномоченный займется всем циклом вопросов — от обязательной маркировки питомцев до штрафов за нарушение правил содержания.