Улицы Петербурга стали локацией в новом аниме

Жители Санкт-Петербурга смогут узнать улицы и переулки родного города в аниме «Твоя форма».

Две японские студии выпустили аниме под названием «Твоя форма». Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге будущего.

Авторы картины представляют альтернативную реальность с элементами киберпанка, где технологический прогресс достиг небывалых высот. Ученые научились записывать эмоции и воспоминания людей с помощью специального изобретения, которое получило название «умные нити». А сюжет будет крутится вокруг сыщицы-вундеркинда и андроида, которые спасают мир от смертельного вируса.

На данный момент посмотреть можно только первую серию, в которой действие происходит в двух городах: Санкт-Петербурге и Лондоне. Зрители могут увидеть знакомые достопримечательности Северной столицы России: Спас на Крови, Зимний дворец, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость и аэропорт Пулково. Кроме того, в аниме представлены стилизованные купюры номиналом в 2 тысячи рублей и монеты в 10 рублей.