В Петербурге приостановили прокат самокатов в связи со снегопадом

В Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада, который, по прогнозам синоптиков, продлится около трех дней, временно приостановлена работа всех сервисов проката электросамокатов.

Это решение принято в соответствии с новыми правилами, заключенными между городом и компаниями-операторами кикшеринга, пишет пресс-служба Комитета по транспорту города на Неве.

Согласно этим правилам, прокат электросамокатов автоматически блокируется при наступлении неблагоприятных погодных условий: отрицательных температурах, снегопаде, гололеде или обильных осадках. Такая мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности пользователей СИМ.

Возобновление работы сервисов проката планируется после улучшения погоды.

Кроме того, отмечают в Комтрансе, водители автомобилей должны быть особенно внимательны на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, учитывая увеличение тормозного пути из-за снега, гололеда и возможных луж.

Напомним, ранее Комитет по транспорту под руководством Валентина Енокаева подписал новое соглашение, согласно которому, в непогоду СИМ работать не должны. Ожидается, что соблюдение данных требований заметно повысит уровень безопасности на дорогах города.