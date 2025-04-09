Биржевой и Тучков мост разведут ночью два раза

В целях удобства ночного передвижения автомобилистов в этом году в Санкт-Петербурге Биржевой и Тучков мосты будут разводить дважды.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту города. В 2025 году внесены изменения в график разводки, направленные на оптимизацию движения транспорта и повышение удобства горожан.

Ключевое изменение касается Биржевого моста, который теперь будет разводиться дважды за ночь: с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Это синхронизировано с режимом разводки Тучкова моста, что должно значительно улучшить пропускную способность транспортных магистралей в ночное время.

Дворцовый мост, как и прежде, остается первым в графике разводки, открываясь в 01:10. Графики разводки остальных мостов остались неизменными. Подробный график разводки мостов доступен на официальном портале города, в мобильном приложении «Мосты Петербурга», а также в социальных сетях «Мостотреста», отмечают в Комтрансе.