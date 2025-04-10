Маркетологи Петербурга высоко оценивают потенциал ИИ в решении рабочих задач

Маркетологи, пиарщики и операторы колл-центров наиболее высоко оценивают потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в решении рабочих задач.

Результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob показали доверительное отношение к ИИ именно этих специалистов.

По мнению операторов колл-центров, ИИ способен выполнять более половины их работы, хотя треть из них опасается потери «человеческого фактора».

Маркетологи и пиарщики оценили долю задач, решаемых ИИ, в 37% и 34% соответственно. В целом, петербуржцы оценили потенциал ИИ в выполнении своих обязанностей в 32%, при этом 20% полностью исключают такую возможность.

Мужчины (33%) более оптимистичны в отношении к ИИ, чем женщины (30%). Старшее поколение (45+) проявляет больший скептицизм (25%) в отличие от молодежи (до 35 лет).

Половина респондентов уже пользуется нейросетями, а программисты (30%) считают, что возможности ИИ пока сильно преувеличены.