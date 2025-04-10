Смешанный формат ожидает акцию «Бессмертный полк» в этом году

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате.

Об этом объявила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. В городах, где это позволяют условия, состоится традиционное шествие по улицам и площадям. Параллельно будет работать онлайн-платформа.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что акция пройдет во всех школах страны, при этом в мае линейки учебных заведений будут сопровождаться песнями военных лет. Ожидается участие более чем 10 млн школьников.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга также намерены максимально содействовать проведению оффлайн-шествия. При этом в Смольном отметили, что акция «Бессмертный полк» с 2022 года проводится в онлайн-формате и они хотят вернуть шествие на Невской проспект.

Тем не менее, как отметили в администрации города, окончательное решение о формате мероприятия будет принято накануне 9 мая.