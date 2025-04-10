Петербуржцам напомнили, как избежать штрафа на парковке

Жителям Санкт-Петербурга напомнили, как избежать штрафа при использовании платной парковки.

После окончания оплаченного времени водителю предоставляется 10-минутный период для покидания парковочного места, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Превышение этого времени влечет за собой штраф за нарушение правил парковки. Поэтому оплатить парковку задним числом, например, через 5 или 10 минут после истечения оплаченного периода, невозможно.

Чтобы избежать штрафов и обеспечить комфортное использование платных парковок, рекомендуется воспользоваться следующими возможностями мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга»: заблаговременное продление сессии, автоматическое продление, а также Push-уведомления, с помощью которых можно узнать заранее об окончании парковочной сессии.

Для получения подробной информации и консультаций рекомендовано обращаться в круглосуточный контакт-центр СПб ГКУ «ГЦУП».