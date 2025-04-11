Четвертый день Петербург накроет мокрый снег и шквалистый ветер

В ближайшую субботу Санкт-Петербург накроют осадки в виде мокрого снега с дождем, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает о резком ухудшении погоды 12 апреля. Отмечается, что в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В такую погоду сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям города соблюдать осторожность. Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, избегая каблуков, а пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с шипами для большей устойчивости.

Спасатели отмечают, что водителям стоит быть особенно внимательными. На дороге необходимо соблюдать увеличенную дистанцию, которая должна быть в 2–3 раза больше, чем в обычных условиях, а также начинать торможение заранее. Для лучшего сцепления с дорогой специалисты рекомендуют использовать шипованную резину.