Колесов предупредил петербуржцев о снегопаде в субботу

В ближайшие часы Санкт-Петербург накроет снегопад, однако в воскресенье горожан ждет солнечная погода с потеплением до +10 градусов.

С северо-запада к Петербургу приближается зона с осадками в виде снега, которая в ближайшие два часа достигнет города. Об этом рассказал начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По словам синоптика, ночью 12 апреля в городе установилась морозная погода, а температура в центре опустилась до отметки в -5 градусов. Осадки выпадут в виде снега и будут наблюдаться в течение нескольких часов.

Как уточнил Колесов в своем Telegram-канале, интенсивность осадков будет небольшой — всего 2-3 миллиметров. С повышением температуры днем до +2…+3 градусов петербуржцев ждут еще осадки и в мокрой фазе, однако вечером все должно закончится.

Однако 13 апреля жителей Северной столицы ждет кардинальное изменение погоды. На небе появится солнце, а воздух прогреется до отметки в +10 градусов, подытожил Колесов.