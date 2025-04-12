НКО получат субсидии на проведение Дня города и других праздников в Петербурге

Представители Смольного подписали документ, который определяет порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в 2025 году.

Деньги предназначены для оплаты услуг и работ, связанных с реализацией Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах». Субсидии выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе. Получателями средств могут стать НКО, но не государственные и муниципальные учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.

Финансирование предоставляется после конкурсного отбора и предназначено для организации мероприятий, связанных с важными праздниками и памятными датами, такими как праздник новогодней елки, Новый год, День Победы, День славянской письменности и культуры и День города.

Программа поддержки НКО в рамках этого закона действует с 2006 года действует. Ее цель состоит в том, чтобы помочь НКО воплощать творческие идеи при подготовке праздников.

Кроме того, в Санкт-Петербурге продолжается практика предоставления субсидий социально ориентированным НКО, которые занимаются адаптацией мигрантов и укреплением гражданского единства.