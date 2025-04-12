К 2030 году в Петербурге может не остаться незаконных мусорных свалок

Жители Санкт-Петербурга могут полностью избавится от незаконных свалок к 2030 году. Власти планируют ежегодно сокращать их количество вдвое.

Проект постановления правительства был размещен на сайте администрации Петербурга. Документ предлагает изменения в стратегии социально-экономического развития города. Так, все несанкционированные свалки на территории Северной столицы должны быть ликвидированы до 2030 года.

Меры по очистке от нелегального мусора будут реализованы в рамках программы по улучшению городской среды. Главная цель этой инициативы — обеспечить благополучие Санкт-Петербурга путем создания эффективной системы управления отходами.

В городской администрации подчеркнули, что количество нелегальных свалок будет уменьшаться каждый год на 50%. Такой подход позволит Санкт-Петербургу полностью устранить проблему несанкционированных мусорных полигонов уже к 2030 году.