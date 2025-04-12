Актрису Дроздову подозревают в нападении на коллегу

В Санкт-Петербурге полицейские задержали актрису Александру Дроздову из Театра комедии имени Николая Акимова. Девушку подозревают в том, что она нанесла ножевые ранения своему сожителю, актеру Театра имени Ленсовета Илье Делю.

Инцидент произошел 12 апреля около 3 часов ночи на Казанской улице. Во время ссоры 40-летний мужчина получил ножевые ранения в грудь и руку от 26-летней сожительницей. Он был госпитализирован, а его девушку доставили в отдел для разбирательства. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Театра имени Ленсовета подтвердили, что Илья Дель находится в одной из городских больниц. Однако запланированная на вечер субботы премьера спектакля с его участием не будет отменена, а на сцену выйдет дублер. Также представители театра отметили, что врачи оценили состояние Ильи как удовлетворительное.

Напомним, что с 2022 года Илья Дель служит в труппе Театра имени Ленсовета. До этого актер работал в Александринском театре и Театре на Литейном. Актер известен своими ролями в фильмах «Цой», «Пророк. История Александра Пушкина» и других картинах.