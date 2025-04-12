За вечер спасатели четыре раза выезжали тушить горящий мусор в Петербурге

Субботним вечером пожарные ликвидировали четыре возгорания мусора в разных районах Санкт-Петербурга.

Спасатели получили сообщение о возгорании в Адмиралтейском районе Петербурга 12 апреля в 17:54. На территории завода «Красный треугольник» горел мусор. До приезда пожарных пламя распространилось на площади 10 квадратных метров.

Пожарные прибыли на место инцидента и ликвидировали пожар в капитально-ремонтируемом здании в 18:23. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара были привлечены две единицы спецтехники и десять спасателей.

Также сотрудники МЧС получили еще одно сообщение о горящем мусоре в 18:23. Для тушения возгорания пожарным пришлось отправится в Калининский район Петербурга.

Огонь вспыхнул в подвале четырехэтажного неэксплуатируемого здания на улице Вавиловых. Огонь смог распространиться по площади 20 квадратных метров.

Через 17 минут спасатели ликвидировали огонь. Для борьбы с пламенем были привлечены три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

Кроме того, в дежурные части города на Неве поступило еще два сообщение о горящем мусоре. Первый инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера, где в одноэтажном заброшенном строении горел мусор на площади десять «квадратов».

Второе возгорание было зарегистрировано на Санкт-Петербургском шоссе. В двухэтажном пустующем здании на втором этаже загорелся мусор, площадь пожара составила 5 квадратных метров.