В Петербурге назвали оптимальный возраст женщины для рождения первенца

Среди жителей города на Неве наиболее популярным возрастом для рождения первого ребенка у женщины оказался диапазон 19-24 года (38% голосов), а для мужчины — 25-29 лет (43% голосов). В среднем, опрашиваемые считали оптимальным возрастом для материнства 26 лет, а для отцовства — 28 лет.

Однако, женщины и мужчины демонстрируют разные представления о наиболее подходящем возрасте. Мужчины чаще указывали более ранний возраст как для женщин (25 лет), так и для себя (27 лет). Женщины же Петербурга предпочли более поздний возраст как для рождения первого ребенка у женщин (26 лет), так и для отцовства (29 лет).

Опрос среди руководителей выявил еще более интересные тенденции. Мужчины-директора считают оптимальным возрастом для рождения первого ребенка у женщины 24 года, а для себя — 27 лет, сообщает SuperJob.

Женщины-руководители, напротив, отдают предпочтение более позднему возрасту как для материнства (27 лет), так и для отцовства (29 лет).