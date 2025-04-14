В Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Маршала Новикова горит ангар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасательной службы в начале 10 утра 14 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ведомства.

Выяснилось, что пожар происходит в Приморском районе на улице Маршала Новикова. По данным спасателей, огонь распространился внутри ангара площадью 30 на 100 метров и высотой 15 метров. При этом, какая площадь объята огнем, до сих пор неизвестно. Сведений о пострадавших также на данный момент не поступало.

Согласно данным очевидцев, дым от огня хорошо виден даже с Выборгского шоссе.

В ликвидации огня были задействованы 3 единицы техники и 15 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций.