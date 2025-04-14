Шахназаров допустил работу ИИ со сценариями для кино

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что искусственный интеллект способен создавать сценарии, сравнимые по качеству с работами среднестатистических профессиональных сценаристов.

По его мнению, ИИ уже сейчас может заменить человека в этой сфере, хотя создание шедевров уровня «Братьев Карамазовых» пока вне его возможностей, пишет ТАСС.

Шахназаров отметил, что читал сценарий, написанный искусственным интеллектом, и оценил его как вполне достойный. Он подчеркнул, что ИИ-технологии активно развиваются и будут применяться все чаще, становясь серьезным фактором, влияющим на рынок кинопроизводства. Режиссер признал, что сам пока не использовал ИИ в своей работе, но внимательно следит за развитием данной технологии.

Он привел аналогию с переходом от пленочной съемки к цифровой, отметив неизбежность технологического прогресса и необходимость адаптации к новым реалиям. По мнению Шахназарова, ИИ способен не только создавать сценарии, но и имитировать изображения актеров с поразительной точностью, что открывает новые возможности, но и порождает ряд этических вопросов.