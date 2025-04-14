На место пожара на улице Маршала Новикова выехали специалисты Роспотребнадзора

После сообщения о пожаре в ангаре, расположенном на улице Маршала Новикова в Приморском районе Санкт-Петербурга, Роспотребнадзор совместно с центром гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воздуха вблизи жилых домов.

Пробы направлены в лабораторию для анализа, пишет пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Результаты будут опубликованы дополнительно. Управление продолжает следить за ситуацией.

Напомним, что сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем, который охватил ангар внутри на площади 500 квадратных метров. Информации о пострадавших при пожаре по-прежнему нет. Известно, что количество людей, задействованных в ликвидации очага возгорания, увеличено с 15 до 59.

Отметим, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 9:15 утра. С тех пор пожарные продолжают предпринимать попытки справиться с возгоранием.