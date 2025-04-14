В Петербурге будут работать 104 фонтана

В 2025 году в Санкт-Петербурге будут работать 104 фонтана.

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к фонтанному сезону 2025 года, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Организация проводит плановые работы по установке и проверке оборудования на 104 фонтанах и трех фонтанных комплексах города. Специалисты устанавливают насосы, светильники и насадки, проверяют все системы на работоспособность, очищают чаши и декоративные элементы от загрязнений.

Фонтанный сезон официально откроется 21 апреля запуском 99 фонтанов, включая известные сооружения: фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у РНБ и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Еще 5 фонтанных комплексов и фонтанов, относящихся к категории сложных инженерных сооружений, начнут работу 1 мая. К ним относятся фонтанные комплексы на Московской и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Задержка их запуска связана с необходимостью более длительной подготовки. Таким образом, жителей и гостей города ожидает работа 104 фонтанов в течение всего сезона.