Трамвайное движение на Московском проспекте закроется в связи с ремонтом дорог

С 13 по 17 апреля движение трамваев № 29 и № 43 по Московскому проспекту будет частично ограничено в связи с дорожными работами. Изменения коснутся двух участков.

С 04:30 13 апреля до 04:30 17 апреля движение трамваев № 29 и № 43 будет закрыто на участке Московского проспекта от Малой Митрофаньевской улицы до Черниговской улицы, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай № 29 будет следовать от конечной остановки «Мясокомбинат» по своему обычному маршруту до остановки «Станция метро «Московские ворота».

После 04:30 17 апреля ситуация изменится. До завершения ремонтных работ движение трамваев будет закрыто на другом участке Московского проспекта — от площади Московские Ворота до улицы Решетникова.

В этот период трамвай № 29 будет полностью остановлен на данном участке. Трамвай № 43 же будет курсировать по измененному маршруту: от конечной остановки «Станция метро «Купчино» по обычному маршруту до Московского проспекта. Далее трамваи № 43 проследуют по Московскому проспекту, Авиационной улице и улице Ленсовета до конечной остановки «Мясокомбинат».