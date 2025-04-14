Петербурженка обратилась в суд после отказа дать ей спеть в караоке

Жительница Санкт-Петербурга получила судебную компенсацию в размере 2,5 тысяч рублей за моральный вред, нанесенный музыкальным баром. Заведение трижды отказывало ей в обслуживании, что и стало причиной обращения в суд.

Случай рассматривался в Куйбышевском районном суде, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу. Помимо фактов отказа в обслуживании, женщина заявляла о наличии неприязненных отношений с директором бара. В качестве решения проблемы она просила суд обязать заведение заключить с ней договор на оказание услуг, гарантируя тем самым отсутствие подобных инцидентов в будущем.

Однако, версия владельца бара существенно отличалась. Он утверждал, что отказы были обусловлены неадекватным поведением женщины, которая, по его словам, не только оскорбляла его девушку, но и демонстрировала агрессивное поведение, включая, например, метание лимонов в помещении бара. Такое поведение, по его мнению, создавало дискомфорт для других посетителей и нарушало общественный порядок.

Суд, взвесив все аргументы сторон, принял решение в пользу посетительницы, но лишь частично. Требование о заключении договора отклонили. В то же время суд признал обоснованность претензий женщины на компенсацию морального вреда, присудив ей 2,5 тысячи рублей. Эта сумма была выплачена владельцем бара.