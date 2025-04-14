Автобусный вокзал в Петербурге выполнил свыше 8 тысяч рейсов в 2025 году

Санкт-Петербургский автовокзал, с начала 2024 года находящийся под управлением СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», за первый квартал 2025 года выполнил 8150 рейсов по 86 направлениям, перевезя свыше 157 тысяч пассажиров, рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Автовокзал является крупным транспортным узлом, связывающим город с регионами России и ближним зарубежьем. Ежедневно отсюда отправляются до 100 автобусов в различных направлениях, пишет пресс-служба Комитета по транспорту Северной столицы.

По словам Валентина Енокаева, в целом, за 2024 год было совершено 34 441 рейс, обслужив 869 000 пассажиров.

Маршрутная сеть автовокзала охватывает обширную территорию. Международные рейсы осуществляются в Беларусь, Эстонию и Латвию. Внутрироссийские маршруты связывают Санкт-Петербург с Ленинградской, Новгородской, Псковской областями, Карелией, Ставропольским и Краснодарским краями, а также Московской, Ярославской, Смоленской, Вологодской, Волгоградской и Брянской областями.