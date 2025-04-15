Следователи проверяют подробности гибели двух человек в доме на Будапештской

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники следственного отдела Фрунзенского района проводит доследственную проверку в связи с обнаружением тел мужчины и женщины на месте возгорания.

По предварительной информации, днем 15 апреля в квартире жилого дома на Будапештской улице произошел пожар. После ликвидации огня внутри помещения были найдены тела двух погибших. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, которые привели к возгоранию, а также причины гибели людей.