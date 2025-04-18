С тремя дебоширами рейса Калининград-Петербург разберется суд

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в Московский районный суд города уголовное дело в отношении трех жителей Ярославля, обвиняемых в хулиганстве на борту воздушного судна.

Обвинение выдвинуто за хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия на воздушном транспорте, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 5 января 2025 года на борту самолета, выполнявшего рейс Калининград — Санкт-Петербург, двое мужчин и женщина грубо нарушали общественный порядок, используя нецензурную брань и игнорируя требования экипажа. Один из обвиняемых, проявив агрессию и пренебрежение к окружающим, нанес пассажирке удар по голове.

После приземления в Санкт-Петербурге дебоширы были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.