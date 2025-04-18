О практике регулирования СИМ в Петербурге рассказали в Москве

Санкт-Петербург поделился опытом регулирования рынка электросамокатов на международной конференции «Съезд на СИМ» в Москве.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков рассказал о сотрудничестве города с компаниями-операторами и новых мерах безопасности, направленных на снижение числа нарушений ПДД.

Новое соглашение с арендодателями электросамокатов предусматривает ужесточение ответственности пользователей за несоблюдение правил дорожного движения и приостановку аренды в неблагоприятных погодных условиях. Опыт Петербурга, в том числе ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч, активно используется другими регионами России.

Казаков также анонсировал создание городской системы управления СИМ на основе ГИС «Единая платформа управления транспортной системой». Эта система обеспечит обязательную идентификацию пользователей, ведение реестра нарушителей и развитие комбинированных поездок, сочетающих использование электросамокатов с общественным транспортом.

В конференции приняли участие представители власти, эксперты, представители общественных организаций, компании-арендодатели, урбанисты, блогеры и журналисты.