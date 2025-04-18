Реставрация дворовых фасадов Толстовского дома начнется в 2025 году

В этом году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) приступит к масштабной реставрации дворовых фасадов исторического здания, известного как Толстовский дом в Санкт-Петербурге.

Этот внушительный шестиэтажный дом, расположенный между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки, представляет собой сложный архитектурный ансамбль с тремя дворами различной конфигурации, пишет пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга

Дворовые фасады здания, не уступающие по богатству декоративного оформления своим лицевым частям, требуют восстановительных работ. Сложность реставрации обусловлена обширной площадью фасадов, разнообразием отделочных материалов и существенными утратами декоративных элементов, требующих воссоздания по историческим образцам.

Начало работ запланировано после завершения противоаварийных мероприятий на нескольких балконах, проводимых в рамках программы Фонда капитального ремонта.

Здание, построенное в 1910-1912 годах по проекту архитектора Федора Ивановича Лидваля, представляет собой яркий пример северного модерна с элементами неоклассицизма. Изначально принадлежавший генерал-майору графу Михаилу Павловичу Толстому, после его смерти в 1913 году дом перешел к его вдове и стал известен как «дом генеральши Толстой».

Лицевые фасады дома вдоль набережной Фонтанки и улицы Рубинштейна были отреставрированы ранее — в 2003 и 2012 годах соответственно.