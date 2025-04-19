Мошенники выманили у двух пожилых петербурженок около 5,4 млн рублей

Две жительницы Санкт-Петербурга потеряли сбережения после звонков неизвестных. Из-за действий мошенников женщины лишились в общей сложности 5,4 миллиона рублей.

Около часа дня 18 апреля в полицию поступило сообщение от 89-летней жительницы Кировского района. По словам пенсионерки с проспекта Ветеранов, с 17 марта по 16 апреля ей позвонили неизвестные. Злоумышленники обманом убедили жертву передать курьерам сбережения для перевода их на «безопасный» счет.

Как стало известно Gazeta.SPb, в течение в течение месяца пенсионерка передала четверым неизвестным 2,6 миллиона рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Также правоохранители составили ориентировку на внешность мошенников.

В связи с обращением пожилой женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На уловку аферистов попалась и жительница Колпинского района Северной столицы. Днем 18 апреля пенсионерка с Пролетарской улицы сообщила полицейским о том, что с 8 по 11 апреля получала звонки от мошенников.

По словам заявительницы, в звонке неизвестные выдавали себя за сотрудников почты и Росфинмониторинга. Злоумышленники убедили жертву в том, что ее сбережения находятся в опасность и их необходимо перевести на указанный счет.

В итоге пожилая женщина перевела неизвестным 2,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».