Дефицит спроса ударил по коворкингам Петербурга

Спрос на коворкинги в Санкт-Петербурге оказался ниже прогнозируемого. Несмотря на расчеты привлечь активных работников города, многие места остаются пустующими.

По данным директора департамента коммерческой недвижимости Maris Алены Бердиган, из около 13,3 тысячи рабочих мест в коворкингах свободными остаются 2,6 тысячи.

По ее словам, в Адмиралтейском районе Северной столицы пустуют 370 мест, в Василеостровском — 852, а в Центральном — 360. В Выборгском и Красногвардейском районах города свободно около 500 мест, а в Петроградском —50.

Из-за низкой заполняемости эксперты по недвижимости не исключают, что в ближайшее время часть коворкингов может сократить площади или вовсе закрыться, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Однако 2025 году на территории Северной столицы сетевые операторы планируют открытие как минимум четырех новых коворкингов.