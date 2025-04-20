Петербург попал в число топ-направлений для путешествий на июньские праздники

Санкт-Петербург и Минск стали самыми популярными направлениями для путешествий на июньские праздники среди россиян.

Около 79,4% туристов планируют провести длинные выходные в честь Дня России внутри страны, причем 55% бронирований сделаны на двоих человек.

Лидером по спросу стал Петербург, собравший 26,5% всех заказов по России. Средняя стоимость проживания в отелях Северной столицы составляет 3,5 тысячи рублей за ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным экспертов, Москва заняла второе место с показателем 7,5% бронирований и средней ценой номера в 3 тысячи рублей. Следом расположился Нижний Новгород с показателем в 5,8% боронований и 4 тысячи рублей за номер. Также в число популярных российских направлений вошли Сочи, Казань, Екатеринбург, Зеленоградск и Псков.

Среди зарубежных направлений, которые выбирают 20,6 % россиян, самым популярным стал Минск. На него приходится 9,2% бронирований. Средняя стоимость номера в столице Беларуси составляет 7 тысяч рублей.

Отметим, что в 2025 году праздничные выходные продлятся четыре дня. Так, 12 июня (День России) выпадает на четверг, а пятница 13 июня также объявлена нерабочим днем, что позволяет россиянам спланировать четырехдневную поездку.