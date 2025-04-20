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Два пенсионера из Петербурга лишились 6,5 млн рублей после звонков мошенников

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

За день злоумышленники смогли выманить сбережения у двух пожилых жителей Санкт-Петербурга. Пенсионеры отдали мошенникам больше 6,5 миллиона рублей

Около двух часов ночи 19 апреля в отдел полиции поступило заявление от 70-летней жительницы Кировского района. Пенсионерка с улицы Подводника Кузьмина рассказала полицейским о том, что около полуночи 18 апреля ей позвонили мошенники.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленники через мессенджер Telegram убедили жертву передать свои сбережения курьеру для «декларирования». Около шести вечера 18 апреля у своей квартиры заявительница передала 3,4 миллиона рублей в руки неизвестной женщины.

За деньгами пришла женщина на вид 40-45 лет в серой куртке с капюшоном. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и возбудили уголовное дело за мошенничество.

Также вечером этого дня сотрудники правоохранительных органов получили заявление от 76-летней пенсионерки из Калининского района Северной столицы. По словам жительницы Гражданского проспекта, 19 апреля она получили звонок от неизвестных.

В звонке злоумышленники обманом убедили пожилую женщину передать сбережения курьеру.  У парадного дома на Гражданском проспекте жертва предала деньги мужчине 35 лет в спортивном костюме черно-красного цвета. В руки злоумышленнику попали 32,3 тысячи долларов и 6 тысяч евро.

После обращения правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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