Дипломаты Латинской Америки почтят память защитников блокадного Ленинграда

С 20 по 22 апреля Санкт-Петербург примет делегацию дипломатических представителей стран Латинской Америки. Визит приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Смольный примет делегацию дипломатических представителей стран Латинской Америки во главе с послами Доминиканской Республики, Венесуэлы, Никарагуа и Сальвадора. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули символическое значение данного мероприятия, напомнив о совместном вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом. Председатель Комитета Евгений Григорьев особо отметил роль латиноамериканских государств, напомнив о кубинских добровольцах, сражавшихся плечом к плечу с бойцами Красной армии под Ленинградом.

Дипломатические делегации посетят Пискаревское мемориальное кладбище и музей на площади Победы, а также посмотрят документальный фильм о блокаде Ленинграда на киностудии «Лендок».