У сыгравшего Леню Голубкова актера Пермякова нет проблем с сердцем

Актер Владимир Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова в рекламе МММ, опроверг распространяемые СМИ слухи о проблемах с сердцем и госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил о своем хорошем самочувствии и о том, что находится дома.

Владимир Пермяков, родившийся 2 декабря 1952 года, обрел популярность благодаря запоминающейся роли в рекламных роликах финансовой пирамиды Сергея Мавроди в 1994 году. Его герой, Леня Голубков, символ стремительного обогащения, стал настоящим народным персонажем. Фразы «куплю жене сапоги» и «я не халявшик, я партнер» стали крылатыми.

После успеха в рекламе МММ Пермяков продолжил свою карьеру в театре и кино. С 1999 года он работал в различных московских театральных коллективах, таких как театр-студия «Зонг», экспериментальные театры «Начало» и «Мел», исполнив ряд эпизодических ролей на экране.