Реставрация ОКН в Петербурге прошла с множественными нарушениями

В Санкт-Петербурге прокуратура Выборгского района пресекла грубое нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН).

В ходе проверки ремонтных работ в доме, где с 1934 по 1940 год жил радиотехник Михаил Александрович Бонч-Бруевич, были выявлены существенные отклонения от утвержденной проектной документации, искажающие исторический облик здания — объекта культурного наследия регионального значения (корпус 2, квартира 115 б, бывшая квартира 33), сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Специалисты прокуратуры обнаружили установку металлопластиковых окон с несоответствующим историческому образцу рисунком расстекловки. Кроме того, при установке новой лестницы была повреждена целостность нижерасположенного помещения.

Выявлены также факты самовольной перепланировки одного из жилых помещений без получения необходимых разрешений.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Выборгского района направила представление руководству организации, ответственной за проведение работ с целью исправить их.