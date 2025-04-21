ГАТИ предупредила об ограничении дорожного движения в трех районах

ГАТИ информирует о плановых ограничениях дорожного движения в Санкт-Петербурге с 21 по 26 апреля 2025 года.

В Кировском районе ограничено движение по Кронштадтской улице (от Портовой улицы до дороги на Турухтанные Острова) и дороге на Турухтанные Острова (от улицы Ивана Зубкова до проспекта Стачек) в связи с прокладкой инженерных сетей, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Петродворцовом районе с 23 по 26 апреля ограничат движение по Манежному спуску в Ломоносове (от Еленинской улицы до Дворцового проспекта) из-за ремонта дорожного покрытия.

В Приморском районе с 22 по 26 апреля полностью закрывается движение по Поклонногорской улице (от Афонской до Солунской улиц) — также из-за прокладки инженерных сетей.

В Центральном районе с 21 апреля 2025 года по 29 июня 2027 года ограничивается движение по Гагаринской улице (от Шпалерной улицы до набережной Кутузова) и на набережной Кутузова у пересечения с Гагаринской улицей из-за установки временного ограждения.

ГАТИ просит водителей учитывать ограничения и следовать указателям объезда, а также напоминает о необходимости обеспечения безопасности пешеходов.