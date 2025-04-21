Для семей с детьми могут возобновить льготные автокредиты

Инициатива АвтоВАЗа по возобновлению льготных автокредитов для семей с детьми, одобренная Минпромторгом, преследует две цели: стимулирование продаж российских автомобилей и помощь гражданам в приобретении транспорта на выгодных условиях. Однако пока неясно, распространится ли программа на все семьи или будет доступна только многодетным.

В беседе с изданием «360.ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что российский автопром в настоящее время не обладает достаточными мощностями для производства семейных минивэнов.

По его словам, исключением являлся краткосрочный выпуск модели «Надежда» (созданной на базе «Нивы»), которую он охарактеризовал как крайне неудачную.

Автоэксперт отметил, что даже фургон «Соболь» лишь условно можно считать семейным автомобилем. При этом он обратил внимание на парадокс: АвтоВАЗ, предлагающий льготные кредиты для семей, фактически не выпускает машины, рассчитанные на многодетных владельцев.

По словам эксперта, китайские производители могли бы оперативно представить минивэн, но пока не проявляют такой инициативы. При этом он отметил важность льготных автокредитов как для стимулирования автопрома, так и для поддержки российских семей.