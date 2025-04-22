Петербург вошел в тройку городов с наиболее крупными займами «до зарплаты»

Санкт-Петербург оказался в тройке городов с наиболее крупными займами «до зарплаты».

Анализ данных финансовой онлайн-платформы Webbankir, охватывающий более 50 тысяч займов «до зарплаты», выданных в первом квартале 2025 года, показал, что жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга запрашивают самые крупные суммы микрокредитов. Средний размер запроса в Москве составил 13 973 рубля, в Краснодаре — 13 966 рублей, а в Санкт-Петербурге — 13 649 рублей, пишет РИА Новости.

Наименьшие суммы запрашивались в Перми (12 660 рублей), Омске (12 718 рублей) и Воронеже (12 964 рубля). Интересно, что во всех трех городах с самыми высокими запросами доля самозанятых заемщиков значительно выше среднего по стране (около 19%). В Москве этот показатель составляет 21,2%, в Санкт-Петербурге – 21,4%, а в Краснодаре — 24,7%. Соответственно, доля наемных работников в Москве и Краснодаре ниже среднего по России.

В целом по крупным городам средняя запрошенная сумма займа достигла 13 296 рублей, при этом средняя выданная сумма составила 11 643 рубля.