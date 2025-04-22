Россиянам досрочно выплатят майские пенсии

Пенсии за май 2025 года будут перечислены россиянам раньше обычного срока.

Выплаты тем, кто получает пенсию через банковские счета с 1 по 5 число каждого месяца, будут осуществлены до 30 апреля, сообщила пресс-служба Соцфонда России. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности.

Все дополнительные выплаты от Социального фонда, приходящие вместе с пенсией, также будут перечислены досрочно. Зачисление средств произойдет автоматически, без необходимости каких-либо дополнительных действий со стороны пенсионеров.

Для получателей пенсий через Почту России график выплат останется прежним. Доставка пенсий на дом начнется 3 мая, в этот же день их можно будет получить в почтовых отделениях. Доставка социальных выплат через почту продлится до 25 мая, заключили в Соцфонде.