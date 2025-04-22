Петербургские активисты требуют сохранить Фарфоровский мост

Накануне заседания Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга активисты обратились к его членам с открытым письмом, призывая сохранить Фарфоровский мост — последний в городе дореволюционный многоарочный путепровод.

Этот 115-летний мост, называемый «Железнодорожными воротами Санкт-Петербурга», соединяет Невский и Фрунзенский районы, являясь неотъемлемой частью исторического облика города, говорится в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Сейчас мост, переданный в 2022 году ОАО «РЖД» в собственность Санкт-Петербурга, грозит полная реконструкция, подразумевающая снос и строительство нового сооружения южнее существующего. Главный инженер Октябрьской железной дороги подтвердил необходимость сноса в связи со строительством высокоскоростной магистрали.

Однако активисты считают, что снос неправомерен. Историческая и инженерная ценность сооружения неоспорима, а его утрата станет еще одной невосполнимой потерей для Петербурга.

Активисты предлагают альтернативные решения: поднятие моста (аналогичная практика существовала в советское время), или, в крайнем случае, его аккуратный демонтаж с последующим переносом и реконструкцией на другом месте. Они подчеркивают, что мост находится в рабочем состоянии, и его снос не обусловлен техническими причинами, а затраты на сохранение или перенос несопоставимы с исторической ценностью объекта.

Обращаясь к членам Совета, активисты говорят, от решения Совета зависит судьба этого знакового объекта и облик «Железнодорожных ворот Санкт-Петербурга». Они убеждены, что мост может быть сохранен как действующий или стать уникальным арт-объектом, музейным экспонатом под открытым небом.