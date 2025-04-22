Вопрос безопасности пассажиров водного транспорта включат в Концепцию развития

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга состоялось совещание, посвященное развитию и безопасности городского водного транспорта для пассажиров, которая будет включена в единую Концепцию развития водного транспорта в городе на Неве на 2025-2030 годы.

Основное внимание было уделено анализу текущей ситуации и разработке мер по повышению безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Участники заседания обсудили предложения правоохранительных и надзорных органов, подчеркнув необходимость ужесточения ответственности за нарушения в сфере водного транспорта и повышения эффективности межведомственного сотрудничества в проведении контрольных мероприятий.

Кроме того, речь зашла об обеспечении безопасности пассажиров на всех этапах водной поездки — от момента посадки до прибытия в пункт назначения. Заместитель председателя Комитета по транспорту Денис Суслов отметил важность данного аспекта, учитывая роль Санкт-Петербурга как крупного туристического центра.

Все рассмотренные вопросы, включая меры по повышению безопасности пассажиров, будут включены в единую Концепцию развития водного транспорта Санкт-Петербурга на 2025-2030 годы.