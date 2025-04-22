Прокуратура проконтролирует ход выяснения причин пожара на Дизельном проезде

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга осуществляет надзор за расследованием причин пожара, произошедшего в складских помещениях на Дизельном проезде.

Ведомство контролирует ход проверки, проводимой отделом надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДПР) Московского района Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Его цель — установление всех обстоятельств пожара и принятие мер по предотвращению подобных происшествий в будущем, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напомним, что о возгорании в Московском районе стало известно спасателям около пяти часов вечера. По прибытию пожарных на место происшествия выяснилось, что огонь почти полностью охватил здание склада. В процессе работы спасателей пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. При этом пострадавших при возгорании не было. В ликвидации огня принимали участие 7 машин МЧС и 29 сотрудников ведомства.