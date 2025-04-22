Ледникового стеклянного кальмара удалось запечатлеть на камеру в Антарктиде

В январе 2025 года после отделения от Антарктиды крупного айсберга (A-84) исследовательское судно R/V Falkor Института океана имени Шмидта получило уникальную возможность изучить ранее недоступную экосистему морского дна. В ходе экспедиции 20 января на глубине 687 метров был заснят ледниковый стеклянный кальмар (Galiteuthis glacialis).

Это первое подтвержденное видео живой особи данного вида, ранее известного лишь по мертвым экземплярам, найденным в рыболовных сетях или желудках китов, пишет Planet Today .

Затем, 9 марта, во время следующей экспедиции исследователи засняли гигантского кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) также впервые в естественной среде. Оба вида принадлежат к семейству стеклянных кальмаров и характеризуются прозрачным телом (хотя гигантский кальмар темнеет с возрастом), и наличием крючков на щупальцах, используемых для охоты.

Ключевое отличие — размер: гигантский кальмар достигает 7 метров, а ледниковый стеклянный кальмар значительно меньше. Несмотря на сходство молодых особей, эксперты подтвердили принадлежность снятых экземпляров к разным видам, опираясь на расположение крючков на щупальцах.

Открытие двух видов кальмаров в ходе двух последовательных экспедиций подчеркивает масштаб неизвестных морских обитателей Антарктики. Высококачественные видеозаписи позволили независимым экспертам подтвердить идентификацию видов.

Помимо кальмаров экспедиция задокументировала множество других глубоководных существ, включая ледяную рыбу, гигантских морских пауков и осьминогов.